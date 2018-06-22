Что покупать в осенне-зимних коллекциях Tom Tailor?

Пальто

Пальто как у студентов Лиги Плюща — Tom Tailor вдохновлялись именно преппи-тематикой — есть в обоих коллекциях марки — базовой и Denim. Отсюда и огромный выбор верхней одежды — приталенной или свободной, нюдовой или темно-синей, полосатой или в шотландскую клетку — точь-в-точь как в сериале «Сплетница» и фильме «История любви».