Показ новой коллекции Dolce & Gabbana: Моника Беллуччи, Наоми Кэмпбелл и бабушки-хайпбисты

Другие герои мужского шоу — бабушки-хайпбисты в красочных толстовках с надписью «Royals», представители неравного брака в платьях-комбинациях и «религиозных» спортивных костюмах и семьянины в черных тренчкотах и рубашках с принтами-макаронами. Dolce & Gabbana продолжает придерживаться политики «семейного бренда» и концепции «наши наряды подходят каждому», приглашая для этого не только классических моделей, но и обычных людей.