Мы нашли лучший (победный!) сувенир из Петербурга — поясную сумку Arny Praht «Victory»
Плюс один к списку небанальных сувениров из Петербурга: локальный бренд Arny Praht выпустил поясную сумку с фразой «Только победа», сделанной на языках болельщиков команд, которые играют этим летом в двух столицах. Легким движением руки аксессуар превращается в «нагрудный» и «наспинный» и вмещает в себя все законное, что нужно современному туристу и футбольному болельщику.
«Победная» сумка уже продается в магазинах Arny Praht в ТРЦ «Галерея», ТРК «Лето» и ТРК «Европолис», а также на сайте arnypraht.com. И кажется, это самый демократичный сувенир с Чемпионата мира по футболу — модель стоит 2490 рублей.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.