Мы нашли лучший (победный!) сувенир из Петербурга — поясную сумку Arny Praht «Victory»

Плюс один к списку небанальных сувениров из Петербурга: локальный бренд Arny Praht выпустил поясную сумку с фразой «Только победа», сделанной на языках болельщиков команд, которые играют этим летом в двух столицах. Легким движением руки аксессуар превращается в «нагрудный» и «наспинный» и вмещает в себя все законное, что нужно современному туристу и футбольному болельщику.