Instagram запустил функцию покупок через Stories
Instagram продолжает тестировать новые функции: теперь через «сториз» можно делать покупки. Для этого Louis Vuitton, Adidas и другие крупные бренды ставят специальные хештеги, перенаправляющие пользователя в их интернет-магазин, не покидая самого приложения.
Напомним, ранее Instagram анонсировал возможность загрузки видео длиной в один час, делать репосты Stories из других аккаунтов и скачивать все данные из своего профиля.
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