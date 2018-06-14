30 отличных костюмов на каждый день, в офис или на вечеринку

Приятно, что в этом году с мировыми марками конкурируют дизайнеры из Петербурга и развивающиеся московские бренды. В коллекции Лены Максимовой появилась спорт-кутюрная интерпретация классического костюма — с курткой с баской и свободными брюками. У Jana Segetti есть варианты для перфекционистов — с укороченным архитектурным жакетом и штанами с завышенной талией. Belka выпустила модели для «работающих женщин» — розовые и очень удобные. А бренды YOU и I Am Studio, недавно открывшие магазины в ТРЦ «Галерея», привезли в шопинг-мекку красные, лавандовые и нюдовые костюмы — все по сезонным стандартам института цвета Pantone.