30 отличных костюмов на каждый день, в офис или на вечеринку
На случай, если вы не успели собраться на выпускной, свадьбу подруги или нашу премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», мы нашли три десятка модных костюмов — в шаговой доступности и от 8000 до 308 000 рублей.
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Женский жакет Dries Van Noten, 108 500 рублей (ДЛТ)
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Женские брюки Dries Van Noten, 42 050 рублей (ДЛТ)
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Мужской костюм Ermenegildo Zegna, 63 200 рублей (Babochka)
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Женский жакет I Am Studio, 15 700 рублей (I Am Studio)
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Женские брюки I Am Studio, 7800 рублей (I Am Studio)
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Мужской пиджак Henderson, 13 995 рублей (Henderson)
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Мужские брюки Henderson, 6995 рублей (Henderson)
Большинство костюмов продаются раздельно, чтобы пиджаки и брюки можно было миксовать по цветам и крою. Но отчеты с Каннского кинофестиваля и показов resort-коллекций убеждают: однотонный минималистичный костюм — лучший выбор для любой ковровой дорожки. Женщинам идеально надевать его на голое тело или шелковый топ на бретелях, мужчинам — носить с белоснежной сорочкой и галстуком. Хотя тенденция на тотал-лук в одной гамме позволяет дополнять розовый (красный/желтый/синий) костюм такими же розовыми (красными/желтыми/синими) блузой и туфлями.
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Женский жакет Calvin Klein 205W39NYC, 124 600 рублей (nevsky152)
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Женские брюки Calvin Klein 205W39NYC, 49 000 рублей (nevsky152)
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Костюм osome2some, 26 110 рублей (osome2some)
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Женский жакет Jacquemus, 63 450 рублей (ДЛТ)
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Женские брюки Jacquemus, 37 850 рублей (ДЛТ)
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Женский жакет Terekhov, 45 990 рублей (Babochka)
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Женские брюки Terekhov, 29 790 рублей (Babochka)
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Tiger of Sweden, 49 600 рублей (Au Pont Rouge)
Костюм — еще и самая продуманная инвестиция в гардероб, потому что его можно надеть и на деловую встречу, и на футбольный матч на «Зенит-Арене», и на афтепати после насыщенного дня. Главное — выбрать в пару удобную обувь (например, классические белые кеды), взять с собой непромокаемый тренч и отказаться от обременяющего багажа — будь то кожаное портмоне или гигантский шоппер. Так даже самый деловой костюм может стать повседневным и расслабленным.
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Мужской пиджак Henderson, 15 995 рублей (Henderson)
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Мужские брюки Henderson, 7995 рублей (Henderson)
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Кимоно и брюки I Am Studio, 9900 и 7800 рублей (I Am Studio)
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Мужской костюм Z ZEGNA, 91 000 рублей (Babochka)
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Костюм Jana Segetti, 31 240 рублей (Jana Segetti)
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Мужской пиджак-халат Dolce & Gabbana, 209 500 рублей (ДЛТ)
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Мужские брюки Dolce & Gabbana, 39 900 рублей (ДЛТ)
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Куртка с баской и брюки Lena Maksimova, 22 100 и 13 000 рублей (lenamaksimova.com)
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Женский костюм Novaya, 15 000 рублей (Novaya)
Самые стильные модели мы нашли у брендов Dries Van Noten (с повязанным шелковым платком), Jacquemus (с «говорящей» биркой La Bomba), Dolce & Gabbana (с халатом вместо пиджака), Terekhov (с пуговицами как из бабушкиной шкатулки) и Balmain (с полосатыми брюками как у Сергея Шнурова). А у UNIQLO и Henderson такие же отличные костюмы можно купить за отличные деньги.
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Женский жакет P.A.R.O.S.H., 24 700 рублей (Golden Line)
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Женские брюки P.A.R.O.S.H., 19 400 рублей (Golden Line)
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Женский костюм Novaya, 9600 рублей (Novaya)
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Мужской костюм Lardini, 78 600 рублей (Babochka)
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Костюм Jana Segetti, 28 500 рублей (Jana Segetti)
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Женский жакет Loewe, 114 200 рублей (Babochka)
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Женские брюки Loewe, 56 200 рублей (Babochka)
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Костюм Peony Fashion, 9900 рублей (Freedom Store)
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Tiger of Sweden, 49 600 рублей (Au Pont Rouge)
Приятно, что в этом году с мировыми марками конкурируют дизайнеры из Петербурга и развивающиеся московские бренды. В коллекции Лены Максимовой появилась спорт-кутюрная интерпретация классического костюма — с курткой с баской и свободными брюками. У Jana Segetti есть варианты для перфекционистов — с укороченным архитектурным жакетом и штанами с завышенной талией. Belka выпустила модели для «работающих женщин» — розовые и очень удобные. А бренды YOU и I Am Studio, недавно открывшие магазины в ТРЦ «Галерея», привезли в шопинг-мекку красные, лавандовые и нюдовые костюмы — все по сезонным стандартам института цвета Pantone.
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Мужской пиджак Balmain, 208 500 рублей (ДЛТ)
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Мужские брюки Balmain, 99 500 рублей (ДЛТ)
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Женский жакет Givenchy, 158 400 рублей (Babochka)
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Женские брюки Givenchy, 68 900 рублей (Babochka)
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Костюм YOU, 9900 рублей (YOU)
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Женский жакет Tibi, 45 400 рублей (Golden Line)
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Женские брюки Tibi, 34 500 рублей (Golden Line)
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Костюм Belka, 21 500 рублей (Au Pont Rouge)
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Мужской пиджак UNIQLO, 4999 рублей (UNIQLO)
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Мужские брюки Adam Scott X UNIQLO, 2999 рублей (UNIQLO)
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