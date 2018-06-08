Вещи для жаркой и переменчивой погоды (проверено в Грузии!) в новой линейке NNedre
Вместе с европейской индустрией моды круизную коллекцию выпустила и наш лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Нелли Недре. В отличие от апрельского релиза, который не был подготовлен к аномальной жаре и вместил в себя теплые толстовки, бадлоны и куртки, в этот вошли легкие вещи из хлопка и льна. Дизайнер лично протестировала их в жарком и переменчивом климате во время поездки в Грузию и составила семь необходимых образов из минималистичных костюмов, платья на пуговицах, топа на тонких бретелях и укороченных брюк.
Презентация коллекции пройдет завтра, 9 июня, в магазине Нелли Недре в Басковом переулке, 29. В этот день и до 14 июня платья, костюмы, комбинезоны и сумки-мешки из лукбука можно будет купить с 20-процентной скидкой — по ценам от 3040 до 7900 рублей. Так дизайнер из Петербурга отмечает выход на федеральный уровень — совсем скоро она откроет первый магазин в Москве!
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