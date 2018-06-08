Вещи для жаркой и переменчивой погоды (проверено в Грузии!) в новой линейке NNedre

Вместе с европейской индустрией моды круизную коллекцию выпустила и наш лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Нелли Недре. В отличие от апрельского релиза, который не был подготовлен к аномальной жаре и вместил в себя теплые толстовки, бадлоны и куртки, в этот вошли легкие вещи из хлопка и льна. Дизайнер лично протестировала их в жарком и переменчивом климате во время поездки в Грузию и составила семь необходимых образов из минималистичных костюмов, платья на пуговицах, топа на тонких бретелях и укороченных брюк.