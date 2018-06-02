У Удельного рынка появился аккаунт в Instagram

Демократичная (и самая популярная!) фэшн-мекка Петербурга обзавелась Instagram-аккаунтом: теперь за обновлением блошиного рынка можно следить в профиле «Уделочка». Первая публикация появилась еще в начале марта, но регулярно контент стал пополнятся только с наступлением тепла, когда на земле и траве разместились футболки с «Губкой Бобом», гобелены с Мавзолеем Ленина, мерч в честь Ганнибала и посуда из хрусталя. Но главными героинями аккаунта стали бабушки-продавщицы, прячущиеся от солнца при помощи зонта – мы выбрали и публикуем лучшие рыночные фото, которые делает художница и соосновательница бренда Narvskayadostava Ольга Шаповалова.