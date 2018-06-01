В Петербурге открылся мультибрендовый бутик St-James — с лучшей итальянской мужской одеждой и обувью

Невский проспект пополнился еще одним мультибрендовым бутиком — в доме под номером 150 расположился St-James с мужскими коллекциями Luigi Borrelli, d’Avenza, Sartoria Santandrea, Colombo, Hawkes и John Lobb. На площади в 165 кв. метров теперь можно найти лучшие итальянские костюмы, сорочки, верхнюю одежду, классическую (и очень красивую!) обувь, дорожные сумки, головные уборы и даже королевские трости. Особенностью актуальной коллекции бутика стала пляжная экипировка Vilebrequin, которая была выпущена специально к Чемпионату мира по футболу и соединила в себе лучшие технологические разработки. Так, в карманах плавательных шорт не скапливается вода, люверсы не допускают «надувания» шорт при купании, а шнурок всегда сохраняет перфекционистскую цилиндрическую форму.