Мы нашли самую универсальную (и сексуальную!) вещь на лето — боди от Lovely Eva из Петербурга

Создательница Lovely Eva Мария Храмникова придумала бренд в процессе поиска себя, после опыта в моделинге, филологии, редактуре и фитнес-инструкторстве. «Для занятий спортом мне нужно было идеальное базовое боди из хлопка, но я не могла найти адекватное соотношение качества и цены. Попробовала создать вещь сама», — рассказывает Маша. — Все началось с двух моделей в разных цветах, затем коллекция стала постоянно расширяться. Все боди такие, какие я ношу сама. Понимаю, что это не совсем правильно с точки зрения маркетинга, но по другому не получается. Да и нашим клиенткам такой подход нравится».