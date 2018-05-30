В Петербурге пройдет первый в России «Фестиваль футболок»

В пространстве «Ткачи» состоится первый в России T-Shirt Fest, который соберет на одной площадке дизайнеров аутдор-брендов (Gvozdeva, Nagota, Dead Brush, ВАРГГРАДЪ, Kwotestore) и основателей креативных школ и фабрик (Controforma, Anteater, «яМайка» и Kunjut T&D). Некоторые из них прочтут лекции о текстильном производстве, дадут мастер-классы по рисованию, каллиграфии и скетчингу и проведут воркшопы, на которых участники фестиваля смогут придумать слоганы и бесплатно напечатать их на футболках (для этого нужно принести свою, сделать репост новости о фестивале в социальных сетях и получить купон на стойке регистрации).