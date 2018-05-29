Красоты Грузии, чалма и отсылка к национальным костюмам в лукбуке новой коллекции UShatáva

дизайнеры UShatava

«На предстоящее лето мы хотели создать суперуниверсальный гардероб, используя натуральные ткани, в основном хлопок и лен. В последнее время мы очень часто задумываемся над тем, что UShatava носят по всему миру люди разных профессий и с разными жизненными устоями. Динамика сегодняшнего мира такова, что нет времени менять образы по 3-4 раза в день. Важно иметь все больше вещей "на все случаи жизни".

Разработав коллекцию, мы решили отснять лукбук в Грузии, с которой нас многое объединяет. Захватывающе и удивительно было вернуться к знакомым с детства пейзажам, в город, который живет совершенно безумной жизнью и буквально пропитан модой».