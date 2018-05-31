UNIQLO выпустил первую коллекцию одежды для отдыха — и она классная!

В отличие от сезонных коллекций UNIQLO, в этой действительно много красок: ярко-красные шорты, оранжевые футболки, платья с колорблокингом, бирюзовые спортивные костюмы и кислотно-фиолетовые рубашки — все в самых модных оттенках по версии института цвета Pantone. Главный орнамент коллекции тоже выбран с уклоном в подиумные тренды — мужские поло, женские туники и раздельные купальники украшены летним «гавайским» принтом.