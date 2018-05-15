«Порт Севкабель» и балерина Михайловского театра в лукбуке новой летней коллекции Nina Shterenberg

Кэжуальные платья на лето Нина выпустила в ярких цветах — «синем ультрамарине», «олива», алом и винном. Все они сделаны из легкой ткани, дополнены драпировками и уже продаются в студии дизайнера на Чайковского, 10 по ценам от 8100 до 9800 рублей.