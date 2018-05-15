«Порт Севкабель» и балерина Михайловского театра в лукбуке новой летней коллекции Nina Shterenberg
Дизайнер и номинантка нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Нина Штеренберг выпустила коллекцию свадебных и летних платьев. На самое важное торжество девушка предлагает идти в минималистичном кипенно-белом платье-футляре, удобство которого протестировала на себе балерина Михайловского театра (и одна из самых красивых танцовщиц города) Елена Трушина.
Кэжуальные платья на лето Нина выпустила в ярких цветах — «синем ультрамарине», «олива», алом и винном. Все они сделаны из легкой ткани, дополнены драпировками и уже продаются в студии дизайнера на Чайковского, 10 по ценам от 8100 до 9800 рублей.
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