Что покупать в новой летней коллекции Tezenis?
Итальянский бренд демократичного (и очень классного!) белья Tezenis продолжает пополнять коллекции к лету. К бюстгальтерам Berlin и London (которые вместе можно купить за 1999 рублей) добавились купальники, боди, бандо, балконеты и плавки, названные в честь других отпускных геолокаций — Майами, Миконоса, Лиссабона и Лос-Анджелеса. Первые — в стиле кантри-шик — выполнены из тонкого кружева и сетки в мелкий горошек, вторые — Mykonos — не имеют бретелей и идеальны для выпускного платья, третьи — Lisbon Festival Patch — украшены патчами на абсолютно прозрачной ткани, а четвертые — Los Angeles Fairy Tale — имеют удобную посадку и цветы-нашивки.
Tezenis продвигает простую формулу — купальники для пляжа должны походить на нижнее белье, чтобы underwear-мода перестала вызывать шок даже у закоренелых консерваторов. Плотную быстросохнущую ткань — полиамид и эластан — дизайнеры марки дополняют кружевными рюшами — поэтому сначала непонятно, предназначена модель для купания или носки под одеждой.
Одежду, кстати, бренд тоже выпускает: повседневные боди, джинсовые юбки, декольтированные комбинезоны и платья, которые можно носить на Лазурном берегу или свадьбе подруги. Стоят они не дороже нижнего белья или пижамы — от 1099 рублей (за топ) до 2199 рублей (за наряд, расписанный красными цветами), и служат не одно лето, а несколько сезонов.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.