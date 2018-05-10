Что покупать в новой летней коллекции Tezenis?

Итальянский бренд демократичного (и очень классного!) белья Tezenis продолжает пополнять коллекции к лету. К бюстгальтерам Berlin и London (которые вместе можно купить за 1999 рублей) добавились купальники, боди, бандо, балконеты и плавки, названные в честь других отпускных геолокаций — Майами, Миконоса, Лиссабона и Лос-Анджелеса. Первые — в стиле кантри-шик — выполнены из тонкого кружева и сетки в мелкий горошек, вторые — Mykonos — не имеют бретелей и идеальны для выпускного платья, третьи — Lisbon Festival Patch — украшены патчами на абсолютно прозрачной ткани, а четвертые — Los Angeles Fairy Tale — имеют удобную посадку и цветы-нашивки. 

  • Lisbon Festival Patch, 999 рублей

  • Lisbon Festival Patch, 499 рублей

  • Lisbon Festival Patch, 2199 рублей

  • Los Angeles Fairy Tale, 1399 рублей

  • Los Angeles Fairy Tale, 549 рублей

  • 1499 рублей

Tezenis продвигает простую формулу — купальники для пляжа должны походить на нижнее белье, чтобы underwear-мода перестала вызывать шок даже у закоренелых консерваторов. Плотную быстросохнущую ткань — полиамид и эластан — дизайнеры марки дополняют кружевными рюшами — поэтому сначала непонятно, предназначена модель для купания или носки под одеждой.

  • Romance Jungle, 1499 рублей

  • Romance Jungle, 1199 рублей

  • Romance Jungle, 899 рублей

  • Lisbon Sunday Picnic, 999 рублей

  • Lisbon Sunday Picnic, 499 рублей

  • 1099 рублей

  • 999 рублей

  • 999 рублей

  • 599 рублей

  • 699 рублей

Одежду, кстати, бренд тоже выпускает: повседневные боди, джинсовые юбки, декольтированные комбинезоны и платья, которые можно носить на Лазурном берегу или свадьбе подруги. Стоят они не дороже нижнего белья или пижамы — от 1099 рублей (за топ) до 2199 рублей (за наряд, расписанный красными цветами), и служат не одно лето, а несколько сезонов. 

  • 1499 рублей

  • Rock Lace, 1199 рублей

  • Rock Lace, 899 рублей

  • Mykonos, 1199 рублей

  • 1399 рублей

  • 499 рублей

  • 1399 рублей

  • 1990 рублей

  • Jacquard, 1399 рублей

  • 1399 рублей

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