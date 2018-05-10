Что покупать в новой летней коллекции Tezenis?

Итальянский бренд демократичного (и очень классного!) белья Tezenis продолжает пополнять коллекции к лету. К бюстгальтерам Berlin и London (которые вместе можно купить за 1999 рублей) добавились купальники, боди, бандо, балконеты и плавки, названные в честь других отпускных геолокаций — Майами, Миконоса, Лиссабона и Лос-Анджелеса. Первые — в стиле кантри-шик — выполнены из тонкого кружева и сетки в мелкий горошек, вторые — Mykonos — не имеют бретелей и идеальны для выпускного платья, третьи — Lisbon Festival Patch — украшены патчами на абсолютно прозрачной ткани, а четвертые — Los Angeles Fairy Tale — имеют удобную посадку и цветы-нашивки.