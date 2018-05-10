Парижский кутюр в спортзале и коридорах РГПУ им. Герцена — Babochka сняли «выпускной» лукбук
Бутик Babochka выпустил лукбук с образами для выпускного — изумрудным кружевным платьем Erdem, жилетом на бретелях Maison Margiela, инфантильным мини Calvin Klein 205W39NYC и блестящим нарядом из нулевых Walk of Shame. Кадры снимали не на типичном для таких каталогов однотонном фоне, а в антураже коридоров, аудиторий, актового и спортивного залов РГПУ им. А.И. Герцена. Так фотограф Алексей Григорьев и стилист Роман Кянджалиев хотели показать, как выпускные платья будут смотреться в реальной обстановке с советским ремонтом, который сохранился в большинстве государственных вузов и школ.
Платья из лукбука обойдутся выпускницам этого года в 28 100- 671 000 рублей. Их можно носить с кожаными туфлями от Gucci, лодочками с kitten-heels от Miu Miu, металлизированными босоножками от Sergio Rossi или кедами от российского бренда «Два мяча». И обязательно с сумкой — минодьером от Chloe, «бэби-боксом» от Balmain, кросс-боди от Stella McCartney и поясной сумкой от Valentino, которую можно использовать в качестве ремня.
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