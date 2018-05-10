Парижский кутюр в спортзале и коридорах РГПУ им. Герцена — Babochka сняли «выпускной» лукбук

Платья из лукбука обойдутся выпускницам этого года в 28 100- 671 000 рублей. Их можно носить с кожаными туфлями от Gucci, лодочками с kitten-heels от Miu Miu, металлизированными босоножками от Sergio Rossi или кедами от российского бренда «Два мяча». И обязательно с сумкой — минодьером от Chloe, «бэби-боксом» от Balmain, кросс-боди от Stella McCartney и поясной сумкой от Valentino, которую можно использовать в качестве ремня.