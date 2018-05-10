Бренды из Петербурга — Nina Shterenberg и Hatfield — выпустили совместную (очень красивую!) коллекцию шляп

Винные и графитовые шляпы (цвета, по словам Нины, специально подбирались к петербургским асфальту и кирпичу) можно купить в студии дизайнера на Чайковского, 10 или заказать в Instagram @myhatfield. Стоимость одного экземпляра, который также станет отличным подарком или сувениром на экспорт, — 10 100 рублей.