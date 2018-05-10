Бренды из Петербурга — Nina Shterenberg и Hatfield — выпустили совместную (очень красивую!) коллекцию шляп
Номинант нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Нина Штеренберг и бренд Hatfield, возрождающий «шляпную культуру» в России, выпустили совместные модели головных уборов для прохладного лета. Шляпы из коллаборации отличаются от привычных аксессуаров Hatfield нестандартным размером полей — 7 сантиметров. «Мне кажется, это идеальные параметры, — рассказывает Нина. — С ними шляпа выглядит лаконично и подходит к длинным пальто из моей новой коллекции».
Винные и графитовые шляпы (цвета, по словам Нины, специально подбирались к петербургским асфальту и кирпичу) можно купить в студии дизайнера на Чайковского, 10 или заказать в Instagram @myhatfield. Стоимость одного экземпляра, который также станет отличным подарком или сувениром на экспорт, — 10 100 рублей.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.