Новое имя в моде: Plasticdoom с дождевиками (арт-объектами!) из пластиковых пакетов

Ее бренд Plasticdoom проповедует осознанное потребление, вторичное использование мусора и разумное отношение к ресурсам природы. «Пакеты тоннами выбрасываются на полигоны свалок во всеми мире, уничтожая экологию почвы и воды, хотя их потенциал может быть использован и переработан несколько раз», — объясняет дизайнер. Первая ее коллекция, показанная в старом ангаре на территории пространства «Хлебозавод», тут же попала на выставку Wearable Expressions в Калифорнии и разошлась среди инфлюэнсеров — к примеру, блогера Марии Вэй и певицы Жени Любич. Купить дождевики как у них можно через Instagram марки, предложив в качестве материалов свои запасы из «Пятерочки» и «Магнита».