Chanel, Dior, Balenciaga и еще 25 брендов сняли общий (классный!) кампейн к осенне-зимнему сезону
Американский Vogue снял главные осенне-зимние коллекции в одном кампейне, в котором доказал, что гигантские шляпы Jacquemus, безразмерные куртки Balenciaga, платья-цветы Valentino и деконструированные тренчкоты Maison Margiela вполне носибельны в жизни. Действие ролика происходит в разных парижских локациях: у подножия Эйфелевой башни, где прошел недавний показ Saint Laurent, или на бэкстейдже шоу Chanel в Гран-Пале — фэшн-новинки демонстрируют супермодели Анна Кливленд, Анна Эверс, Грейс Хартцель и Тами Уильямс.
Автором кампании выступил режиссер Гордон фон Штайнер, который также снимал видео для Бала Института костюма, танцы Синди Кроуфорд для бренда Reserved, рекламу Dior Rouge с Натали Портман, а также мини-фильм «The Spirit of Travel» с Эммой Стоун в роли нового амбассадора Louis Vuitton.
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