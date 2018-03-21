Страусиные перья и вещи, не требующие глажки, в первой коллаборации Lorena Antoniazzi

Каждая из 30 вещей имеет отсылки к коллекциям и Лорены (оторочка страусиными перьями, серые оттенки и вещи one-size), и Хайота (драпировки, вышивка и восточные мотивы), но в большей степени отражает характер и принципы итальянки. «В нашей одежде комфортно и уместно в офисе, на улице, в ресторане, — объясняла Лорена в нашем интервью. — Она идеальна для Петербурга: люди здесь стараются выглядеть хорошо вопреки 12 часам работы и плохой погоде». Коллаборацию LH уже можно купить в бутике «Кашемир и Шелк» на Большой Конюшенной улице, а в магазине Lorena Antoniazzi есть сольная весенне-летняя коллекция марки.