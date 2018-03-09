Puma и «Союзмультфильм» выпустят кроссовки с «Ну, Погоди!» и «Винни-Пухом»

Бренд спортивной одежды Puma выпустит коллаборацию с «Союзмультфильмом», в которую войдут войдут две модели кроссовок Suede с героями мультфильмов «Ну, погоди!» и «Винни-Пух», передает «Афиша Daily». Для бренда это будет первое в истории сотрудничество с российской компанией.

На боковых частях кроссовок с «Винни-Пухом» расположены изображения Винни с воздушным шариком и Пятачка с пробковым ружьем. В зоне пятки нанесены фразы из мультфильма: «Неправильные пчелы» и «Неправильный мед».