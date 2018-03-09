Puma и «Союзмультфильм» выпустят кроссовки с «Ну, Погоди!» и «Винни-Пухом»
Бренд спортивной одежды Puma выпустит коллаборацию с «Союзмультфильмом», в которую войдут войдут две модели кроссовок Suede с героями мультфильмов «Ну, погоди!» и «Винни-Пух», передает «Афиша Daily». Для бренда это будет первое в истории сотрудничество с российской компанией.
На боковых частях кроссовок с «Винни-Пухом» расположены изображения Винни с воздушным шариком и Пятачка с пробковым ружьем. В зоне пятки нанесены фразы из мультфильма: «Неправильные пчелы» и «Неправильный мед».
Синие кроссовки c «Ну, погоди!» выполнены из замши с белыми вставками и подошвой. На них вышиты изображения Зайца и Волка.
Коллекция с «Союзмультфильмом» приурочена к 50-летию со дня выхода первых Suede. В рамках юбилея Puma представит 50 интерпретацией кроссовок от Hello Kitty, Karl Lagerfeld, Pepsi, Swarovski, Barbie и других. Кроссовки можно будет купить в магазинах бренда, начиная с 19 апреля.
Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» снимет новые серии «Простоквашино» в 3D. Первые серии обещают показать уже 1 апреля.
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