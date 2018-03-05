Позолоченные дубленки, пиджаки в краске и теплые пуховики в новой коллекции Алины Герман
Коллекцию на эту весну Алина Герман выпустила еще год назад: пижамы в пайетках, платья с перьями, мерч с Guns N’Roses и футболки с проколотыми сосками уже ждут своего часа в гардеробах главных див инстаграма. Не успев выгулять новые вещи, они получили «на смену» линейку осень-зима 2018/19 — с миксом глиттера, позолоты и кружева, строго-настрого перетянутым кожаным ремнем.
Все пати-образы (да, коллекции Alina German носят на главные вечеринки города) выполнены с поправкой на погодные катаклизмы. Легкое платье дизайнер комбинирует с вязаным свитером, брендированную рубашку — с утепленной юбкой на кнопках, боди из металлизированной ткани — с шерстяным джемпером, а брюки, нарочно забрызганные краской, — с разрисованной мелом толстовкой.
Несмотря на меняющиеся из сезона в сезона референсы, Алина придерживается строго выверенного ДНК: в каждой ее коллекции есть блестящие платья-дискоболы, удобные вечерние комбинезоны, стрит-веар одежда и элементы из лакированной кожи. Все вещи из лукбука, который отснял фотограф Антон Рудзат, уже продаются в магазине Alina German и доступны к предзаказу из других стран.
Фото: Антон Рудзат
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