Позолоченные дубленки, пиджаки в краске и теплые пуховики в новой коллекции Алины Герман

Коллекцию на эту весну Алина Герман выпустила еще год назад: пижамы в пайетках, платья с перьями, мерч с Guns N’Roses и футболки с проколотыми сосками уже ждут своего часа в гардеробах главных див инстаграма. Не успев выгулять новые вещи, они получили «на смену» линейку осень-зима 2018/19 — с миксом глиттера, позолоты и кружева, строго-настрого перетянутым кожаным ремнем.