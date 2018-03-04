Горячая линия, скейт-парк и бусы из карабинов: как прошел показ Balenciaga?
С каждым новым показом Balenciaga бренд все сложнее отличить от Vetements: сказывается мышление и предпочтения одного и того же дизайнера — Демны Гвасалия. Многослойность, косынки, баулы челноков и леопардовый орнамент из новой осенне-зимней коллекции уже не раз появлялись под другим лейблом. Как и вдохновение Мэрилином Мэнсоном, который теперь фигурировал не в качестве принта на рубашке, а как отдельный собирательный образ.
Выявить марку среди сотни других все еще помогает поправка на архивы Кристобаля Баленсиаги. Округлые формы в талии и плечах, двубортные жакеты и классические лодочки — одни из немногих характеристик бренда, сохранившиеся при переходе от одного дизайнера к другому. Стайлингом консервативных элементов служат бусы из карабинов, пояса из бирок для ключей, яркие поясные сумки и серьги с колесами от скейтборда — к уличному виду спорта отсылали еще и возведенные рампы с граффити.
Над составлением больше 70 луков Демна работал сам — никаких коллабораций с дизайнерами, художниками и музыкантами. Хотя на показе были замечены толстовки Speedhunters (референс к автомобильному ресурсу и компьютерной игре), худи с логотипом Всемирной продовольственной программы (Balenciaga переводит 10% от продажи вещей на борьбу с голодом) и рубашки с номером телефона (позвонив по нему, вы попадете на горячую линию бренда). Ждем тех, кто осмелится надеть их первыми, как и розовую мужскую шубу, бадлон с вшитыми перчатками и узкие футуристичные очки.
Фото: vogue.com
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