Горячая линия, скейт-парк и бусы из карабинов: как прошел показ Balenciaga?

Над составлением больше 70 луков Демна работал сам — никаких коллабораций с дизайнерами, художниками и музыкантами. Хотя на показе были замечены толстовки Speedhunters (референс к автомобильному ресурсу и компьютерной игре), худи с логотипом Всемирной продовольственной программы (Balenciaga переводит 10% от продажи вещей на борьбу с голодом) и рубашки с номером телефона (позвонив по нему, вы попадете на горячую линию бренда). Ждем тех, кто осмелится надеть их первыми, как и розовую мужскую шубу, бадлон с вшитыми перчатками и узкие футуристичные очки.