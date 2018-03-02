Lacoste отказался от фирменного логотипа с крокодилом

Логотип с крокодилом, который Lacoste добавляет на свои вещи с 1923 года, временно исчез из коллекций марки. Его место на левой стороне груди заняли нашивки с умирающими видами животных — анегадской игуаной, калифорнийским кондором, восточным черным номаскусом, яванским носорогом и бирманской кровельной черепахой. Чтобы подержать особи, которых в мире осталось всего несколько сотен, Lacoste объединился с Международным союзом охраны природы. В итоге получились 1775 футболок — количество каждой соответствует популяции конкретного животного.

Новые поло бренд представил перед показом осенне-зимней коллекции, и они сразу же были раскуплены. Появится ли в продаже дополнительная серия, пока неизвестно.