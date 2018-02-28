Уроки биологии и ответ русским морозам в показе новой коллекции Dries Van Noten
Требуем дать Дрису ван Нотену звание настоящего петербуржца! Кто еще способен так чувствовать российские погодные катаклизмы и готовиться к природному туризму как к выходу на Каннский фестиваль? В новой осенне-зимней коллекции бельгийца появились согревающие шубы, кутюрные тулупы, джемперы с повязанным сверху еще одним джемпером, меховые шарфы и плащи-палатки (да!).
Фирменные архитектурные пальто и перфекционистские костюмы чередовались с бесформенной одеждой, в которую можно укутаться с ног до головы и жить. Под ней — широкие удобные брюки, надетые с колготками, однотонный черный бадлон и позолоченные босоножки, стилизованные сумкой-подушкой из меха и переосмысленными очками для плавания.
Но главные хиты коллекции (которые мы будем носить вне зависимости от погоды и трендов) — это юбки с хулиганской бахромой, жакеты с колючими аппликациями и платья с принтами-планктонами, точно как на страницах учебника биологии. Ждем их в магазинах летом этого года, а пока смотрим на архивные коллекции Дриса ван Нотена в одноименном фильме с завтрашнего дня.
Фото: vogue.com
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