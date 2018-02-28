Уроки биологии и ответ русским морозам в показе новой коллекции Dries Van Noten

Но главные хиты коллекции (которые мы будем носить вне зависимости от погоды и трендов) — это юбки с хулиганской бахромой, жакеты с колючими аппликациями и платья с принтами-планктонами, точно как на страницах учебника биологии. Ждем их в магазинах летом этого года, а пока смотрим на архивные коллекции Дриса ван Нотена в одноименном фильме с завтрашнего дня.