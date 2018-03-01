40 самых теплых вещей сезона, которые спасут в зверский мороз

Если в ближайших к дому магазинах понравившихся «утеплителей» нет, всегда можно зайти на сайт Farfetch с вариантами со всего мира. Тем более, что сейчас на сейл выставлено около тысячи вещей, в том числе мужские свитшоты Marcelo Burlon, «космические» джемперы Dolce & Gabbana и кашемировые бадлоны Chloe. Заказ будет доставлен в течение 2-4 рабочих дней — раньше весна все равно не наступит!