40 самых теплых вещей сезона, которые спасут в зверский мороз
Когда столбик термометра опускается до -25, больше думаешь о практичности вещей, нежели об их внешнем виде. Мы попытались совместить приятное с полезным и (экстренно!) нашли в магазинах города классные куртки, свитеры, шапки и шарфы.
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Куртка SHU, выдерживает до 25 градусов мороза, 7630 рублей (SHU)
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Женская шапка Armani Exchange, 1140 рублей (Babochka)
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Женский свитер Prabal Gurung, 47 532 рубля (Farfetch)
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Женский пуховик Stella McCartney, 122 000 рублей (ДЛТ)
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Мужская парка ZIQ&YONI, выдерживает до 35 градусов мороза, 6745 рублей («Отдел»)
Рейлы универмагов и бутиков российских дизайнеров уже заполнены коллекциями на весну: жакетами из металлизированной ткани, пальто бирюзового цвета, асимметричными сарафами и блузами с открытыми плечами. К таким погодным катаклизмам никто явно не был готов — теплые вещи разобрали на сезонной распродаже. Хотя у некоторых брендов она еще продолжается: шерстяные джемперы, свитеры ручной вязки и теплосберегающие куртки можно купить со скидкой в Au Pont Rouge, «Бабочке», «Мыльной белке» и «Отделе».
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Мужской джемпер Marcelo Burlon county of Milan, 14 340 рублей (Farfetch)
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Дубленка из овчины Acne Studios, 168 000 рублей (ДЛТ)
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Мужская водолазка UNIQLO c теплосберегающей технологией Heattech, 499 рублей (UNIQLO)
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Женская шапка MAAARKA, 1350 рублей («Мыльная белка»)
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Свитер Red Valentino, 29 800 рублей (Babochka)
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Мужской свитер Medooza, 4495 рублей (Medooza)
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Мужская шапка Befree, 199 рублей (Befree)
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Парка Woolrich, 38 290 рублей (Au Pont Rouge)
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Кожаные перчатки Piero Restelli, 12 040 рублей («Кашемир и Шелк»)
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Платье-свитер Tommy Hilfiger X Gigi Hadid, 14 990 рублей (Tommy Hilfiger)
В магазинах уличной одежды есть вещи, выдерживающие до 35 градусов мороза. Причем среди спасателей от зверского холода и фэшн-фиаско числятся дизайнеры из Петербурга: Андрей Кравцов, создавший марку SHU с прогрессивными куртками, непромокаемыми тренчами и жизнерадостными пуховиками, команда бренда С7МЬ, сделавшая тулупы по мотивам формы охранников, или лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Нелли Недре, выпустившая стильные и недорогие парки.
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Шапка и шарф USHATAVA, 1500 и 3500 рублей (USHATAVA)
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Женский пуховик Burberry, 135 000 рублей (ДЛТ)
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Пуховик Befree, 1299 рублей (Befree)
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Шапка Givenchy, 14 300 рублей (ДЛТ)
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Женские варежки Friend Function, 1800 рублей (8-store)
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Мужской свитер Sorry I'm Not, 9000 рублей (Au Pont Rouge)
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Женские брюки UNIQLO на искусственном мехе, 499 рублей (UNIQLO)
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Женская дубленка Isabel Marant Etoile, 122 500 рублей (ДЛТ)
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Парка NNedre, выдерживает до 25 градусов мороза, 6300 рублей (NNedre)
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Парка «Мыльная белка» X Gladiolus, выдерживает до 30 градусов мороза, 9891 по скидочной карте («Мыльная белка»)
За одеждой, которую можно надеть под новинки весенне-летнего сезона, идем к UNIQLO. «Умные» жилеты, ультралегкие пуховики и приятные к телу кальсоны японцы продают круглый год — вне зависимости от тенденций и меняющихся коллабораций. Благодаря технологии Heattech, придуманной Кристофом Лемером и инновационным отделом бренда, вещи быстро сохнут, имеют антистатический эффект, повторяют контуры тела, а главное — удерживают теплый воздух.
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Шуба из эко-меха Stella McCartney, 115 000 рублей (ДЛТ)
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Женский ультралегкий пуховик UNIQLO, 3999 рублей (UNIQLO)
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Парка The New Designers, 34 100 рублей (Au Pont Rouge)
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Женский свитер Chloe, 73 200 рублей (Fafetch)
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Мужской шарф Louis Vuitton, 31 000 рублей (Louis Vuitton)
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Мужская парка Armani Exchange, 8720 рублей (Babochka)
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Женская водолазка из шерсти Gucci, 68 200 рублей (Babochka)
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Парка С7МЬ, выдерживает до 25 градусов мороза, 7630 рублей («Юность»)
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Мужская парка Devo, выдерживает до 35 градусов мороза, 4950 рублей («Юность»)
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Свитер Mirstores, 7300 рублей (Subbota Showroom)
Если в ближайших к дому магазинах понравившихся «утеплителей» нет, всегда можно зайти на сайт Farfetch с вариантами со всего мира. Тем более, что сейчас на сейл выставлено около тысячи вещей, в том числе мужские свитшоты Marcelo Burlon, «космические» джемперы Dolce & Gabbana и кашемировые бадлоны Chloe. Заказ будет доставлен в течение 2-4 рабочих дней — раньше весна все равно не наступит!
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