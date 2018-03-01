40 самых теплых вещей сезона, которые спасут в зверский мороз

Когда столбик термометра опускается до -25, больше думаешь о практичности вещей, нежели об их внешнем виде. Мы попытались совместить приятное с полезным и (экстренно!) нашли в магазинах города классные куртки, свитеры, шапки и шарфы.

  • Куртка SHU, выдерживает до 25 градусов мороза, 7630 рублей (SHU)

     

  • Женская шапка Armani Exchange, 1140 рублей (Babochka)

  • Женский свитер Prabal Gurung, 47 532 рубля (Farfetch)

  • Женский пуховик Stella McCartney, 122 000 рублей (ДЛТ)

  • Мужская парка ZIQ&YONI, выдерживает до 35 градусов мороза, 6745 рублей («Отдел») 

Рейлы универмагов и бутиков российских дизайнеров уже заполнены коллекциями на весну: жакетами из металлизированной ткани, пальто бирюзового цвета, асимметричными сарафами и блузами с открытыми плечами. К таким погодным катаклизмам никто явно не был готов — теплые вещи разобрали на сезонной распродаже. Хотя у некоторых брендов она еще продолжается: шерстяные джемперы, свитеры ручной вязки и теплосберегающие куртки можно купить со скидкой в Au Pont Rouge, «Бабочке», «Мыльной белке» и «Отделе».

  • Мужской джемпер Marcelo Burlon county of Milan, 14 340 рублей (Farfetch)

  • Дубленка из овчины Acne Studios, 168 000 рублей (ДЛТ)

  • Мужская водолазка UNIQLO c теплосберегающей технологией Heattech, 499 рублей (UNIQLO)

  • Женская шапка MAAARKA, 1350 рублей («Мыльная белка»)

  •  Свитер Red Valentino, 29 800 рублей (Babochka)

  • Мужской свитер Medooza, 4495 рублей (Medooza)

  •  Мужская шапка Befree, 199 рублей (Befree)

  • Парка Woolrich, 38 290 рублей (Au Pont Rouge)

  • Кожаные перчатки Piero Restelli, 12 040 рублей («Кашемир и Шелк»)

  • Платье-свитер Tommy Hilfiger X Gigi Hadid, 14 990 рублей (Tommy Hilfiger)

В магазинах уличной одежды есть вещи, выдерживающие до 35 градусов мороза. Причем среди спасателей от зверского холода и фэшн-фиаско числятся дизайнеры из Петербурга: Андрей Кравцов, создавший марку SHU с прогрессивными куртками, непромокаемыми тренчами и жизнерадостными пуховиками, команда бренда С7МЬ, сделавшая тулупы по мотивам формы охранников, или лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Нелли Недре, выпустившая стильные и недорогие парки. 

  • Шапка и шарф USHATAVA, 1500 и 3500 рублей (USHATAVA)

  • Женский пуховик Burberry, 135 000 рублей (ДЛТ)

  • Пуховик Befree, 1299 рублей (Befree)

  • Шапка Givenchy, 14 300 рублей (ДЛТ)

  • Женские варежки Friend Function, 1800 рублей (8-store)

  • Мужской свитер Sorry I'm Not, 9000 рублей (Au Pont Rouge)

  • Женские брюки UNIQLO на искусственном мехе,  499 рублей (UNIQLO)

  • Женская дубленка Isabel Marant Etoile, 122 500 рублей (ДЛТ)

  • Парка NNedre, выдерживает до 25 градусов мороза, 6300 рублей (NNedre)

     

  • Парка «Мыльная белка» X Gladiolus, выдерживает до 30 градусов мороза, 9891 по скидочной карте («Мыльная белка»)

За одеждой, которую можно надеть под новинки весенне-летнего сезона, идем к UNIQLO. «Умные» жилеты, ультралегкие пуховики и приятные к телу кальсоны японцы продают круглый год — вне зависимости от тенденций и меняющихся коллабораций. Благодаря технологии Heattech, придуманной Кристофом Лемером и инновационным отделом бренда, вещи быстро сохнут, имеют антистатический эффект, повторяют контуры тела, а главное — удерживают теплый воздух.

  • Шуба из эко-меха Stella McCartney, 115 000 рублей (ДЛТ)

  • Женский ультралегкий пуховик  UNIQLO, 3999 рублей (UNIQLO)

  • Парка The New Designers, 34 100 рублей (Au Pont Rouge)

  • Женский свитер Chloe, 73 200 рублей (Fafetch) 

  • Мужской шарф Louis Vuitton, 31 000 рублей (Louis Vuitton)

  • Мужская парка Armani Exchange, 8720 рублей (Babochka)

  • Женская водолазка из шерсти Gucci, 68 200 рублей (Babochka)

  • Парка С7МЬ, выдерживает до 25 градусов мороза, 7630 рублей («Юность»)

  • Мужская парка Devo, выдерживает до 35 градусов мороза, 4950 рублей («Юность») 

  • Свитер Mirstores, 7300 рублей (Subbota Showroom) 

Если в ближайших к дому магазинах понравившихся «утеплителей» нет, всегда можно зайти на сайт Farfetch с вариантами со всего мира. Тем более, что сейчас на сейл выставлено около тысячи вещей, в том числе мужские свитшоты Marcelo Burlon, «космические» джемперы Dolce & Gabbana и кашемировые бадлоны Chloe. Заказ будет доставлен в течение 2-4 рабочих дней — раньше весна все равно не наступит!

  • Женский пуховик Stella McCartney, 48 642 рублей (Fafetch)

  • Свитер DepartmentT, 9000 рублей (Subbota Showroom)

  • Женский джемпер Dolce & Gabbana, 92 500 рублей (Fafetch)

  • Женский пуховик Noel Concept, 11 900 рублей (Freedom Store) 

  •  Шапка-ушанка Oregon Camp, 750 рублей («Юность») 

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