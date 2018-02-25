Сумки на дронах, кадило и панды на показе новой коллекции Dolce & Gabbana

Самоирония дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбана как всегда выше (и лучше) трендов. Вместо поднадоевшего брендирования на футболках появилась фраза Fashion Sinner («Модный грешник»), дополненная позолоченной сумкой-кадилом — идеальным аксессуаром к грядущему религиозному Met Gala. Роль каблуков играли фигурки с изображением основателей модного дома, а на смену «кошачьим» очкам как из «Матрицы» пришли «черепашьи» окуляры с восклицанием «WOW» и надписью «Love». Таким образом, Dolce & Gabbana добавляют к концепции «наши платья подходят всем» новую фишку — «вы можете купить у нас только один аксессуар, но все равно будете самым стильным».