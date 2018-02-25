Сумки на дронах, кадило и панды на показе новой коллекции Dolce & Gabbana
Показ осенне-зимней коллекции Dolce & Gabbana открыли не Женя Катава или Одетт Павлова, а квадрокоптеры, которые «вынесли» в зал новые яркие сумки. После их воздушных пируэтов на подиум ворвался еще больший хаос — с «зебристыми» пижамами, толстовками в пайетках, игрушками-пандами вместо клатчей и осовремененным образом Марии Антуанетты.
Самоирония дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбана как всегда выше (и лучше) трендов. Вместо поднадоевшего брендирования на футболках появилась фраза Fashion Sinner («Модный грешник»), дополненная позолоченной сумкой-кадилом — идеальным аксессуаром к грядущему религиозному Met Gala. Роль каблуков играли фигурки с изображением основателей модного дома, а на смену «кошачьим» очкам как из «Матрицы» пришли «черепашьи» окуляры с восклицанием «WOW» и надписью «Love». Таким образом, Dolce & Gabbana добавляют к концепции «наши платья подходят всем» новую фишку — «вы можете купить у нас только один аксессуар, но все равно будете самым стильным».
Пока одни марки дублируют головы моделей, а другие воспевают барахолки и китайские рынки, Dolce & Gabbana продолжают делать красивую одежду, в которой хочется сфотографироваться в Instagram, прийти на премьеру фильма или выйти на красную дорожку. Учитывая демократизацию дресс-кода голливудских мероприятий, новые платья с «сервировкой», кутюрные спортивные костюмы, прозрачные леопардовые колготки и разноцветная шуба в стиле пэчворк впишется в атмосферу лучше консервативного платья а-ля Грейс Келли.
Фото: vogue.com
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