Бренды уличной одежды из Петербурга и Москвы откроют шоу-рум в Париже

«Выставки молодых дизайнеров не подошли нам по формату, — рассказывает Екатерина Петухова, основательница консалтингового агентства Dear Progress (именно оно «вывозит» отечественные бренды за границу). — Мы не нашли необходимых больших стендов и решили организовать все самостоятельно». Шоу-рум откроется в квартале Марэ и будет работать со 2 по 6 марта. В дальнейшем Dear Progress планирует повторять этот опыт ежесезонно.