Бренды уличной одежды из Петербурга и Москвы откроют шоу-рум в Париже
Шесть российских брендов — E404, ZDDZ London, T3CM, Check Ya Head, «Волчок» и «Преступление наказание» откроют временный шоу-рум в Париже на Неделе моды. В отличие от первой массовой вылазки марок за рубеж, на международную выставку Pitti Uomo, дизайнеры сами арендовали помещение и связались с байерами — посмотреть коллекции соберутся эксперты из Европы, Азии и Австралии.
«Выставки молодых дизайнеров не подошли нам по формату, — рассказывает Екатерина Петухова, основательница консалтингового агентства Dear Progress (именно оно «вывозит» отечественные бренды за границу). — Мы не нашли необходимых больших стендов и решили организовать все самостоятельно». Шоу-рум откроется в квартале Марэ и будет работать со 2 по 6 марта. В дальнейшем Dear Progress планирует повторять этот опыт ежесезонно.
Прочитать дневник, который бренды из Петербурга и Москвы вели для нас с Pitti Uomo, можно здесь.
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