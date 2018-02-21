Идеальные пальто на весну и платья как из французских фильмов в новой коллекции Jana Segetti
Бренд Jana Segetti, созданный дизайнерами из Петербурга Татьяной и Натальей Каптур, выпустил коллекцию на весну. В ней — платья в стиле «baby doll», костюмы для перфекционистов, однотонные комбинации зеленых оттенков, плиссированные юбки из шелка и пальто архитектурного кроя, которые можно носить прямо на голое тело. Из средств стайлинга у Jana Segetti только береты, вдохновленные западной Францией и уже названные нами одним из главных аксессуаров сезона.
Коллекция появится в шоу-руме марки на Большой Пушкарской, 2 уже в начале марта. Стоимость вещей — от 4900 рублей (за блузу) до 36 300 рублей (за пальто).
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