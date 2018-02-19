«Сердечное» платье и сумка как у Хелены Бонэм Картер в новой коллекции Dolce & Gabbana в ДЛТ
В крупнейшие ритейлеры и универмаги города продолжают поступать коллекции на весну. Это платья, усыпанные алыми сердцами, футболки с признанием в любви к Венеции, сарафаны как у девушек с итальянского кантрисайта и бархатные босоножки, которые хочется носить, не дожидаясь лета. Все вещи — с сентябрьского показа Dolce & Gabbana, где дизайнеры воспевали азартные игры, королевские атрибуты, средиземноморскую гастрономию и сюрреализм (очки в виде двух «окей», платья с кочаном капусты и ожерелья из «Юбилейного» печенья — одни из главных хитов коллекции).
За полгода, прошедших с грандиозного шоу, коллекцию успели прорекламировать племянница принцессы Дианы, сын рэпера Пи Дидди и племянник актера Рэйфа Файнса, а некоторые вещи — например, сумку с надписью «Queen» и черное кружевное платье — выгулять на красных дорожках. Купить их можно в ДЛТ по ценам от 11 150 рублей (за кардхолдер) до 189 500 (за леопардовый брендированный сундук).
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