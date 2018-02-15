Пакеты для шопинга и платья с лицами в новой осенне-зимней коллекции Michael Kors
День всех влюбленных завершился показом Michael Kors, посвященным празднику и урбанистике Нью-Йорка. В главных ролях — Белла Хадид, плюс-сайз модель Эшли Грэм и художник Дэвид Даутон, который расписал для бренда платья, футболки и юбки.
Помимо вещей, явно предназначенных для лета, в осенне-зимнюю коллекцию вошли ярко-желтые кейпы, кожаные плащи, лыжные свитеры, шубы с мехом кислотного цвета, леопардовые шлепанцы и армейские брюки, которые уже стали хитом будущего сезона. Однако весь акцент образа перетягивали на себя пакеты для шопинга — по несколько в одну руку. Ими дополняла свой лук главная нью-йоркская героиня Кэрри Брэдшоу и большая поклонница Michael Kors, «сплетница» Блейк Лавли. Берем с них пример и отказываемся от дорогостоящих миниатюрных сумок в пользу полосатых (дизайнерских!) шопперов.
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