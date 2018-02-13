«Эх, Россия, сурово караешь»: московский бренд Creepy Crawl выпустил коллаборацию с Converse

Российский аутдор-бренд Creepy Crawl, о котором мы писали в июне прошлого года, «вырос» до международных коллабораций. В его новой коллекции на весну появились теплые толстовки с рисунками от австралийского татуировщика Spiderdeath, белые рубашки, созданные вместе с южно-сахалинским магазином Oi-Oi store, и кеды, разработанные в сотрудничестве с Converse. На культовых хайтопах Chuck Taylor All-Star появился русскоязычный логотип марки, а также фирменные (очень естественные!) пауки-эмблемы.