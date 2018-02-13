«Эх, Россия, сурово караешь»: московский бренд Creepy Crawl выпустил коллаборацию с Converse
Российский аутдор-бренд Creepy Crawl, о котором мы писали в июне прошлого года, «вырос» до международных коллабораций. В его новой коллекции на весну появились теплые толстовки с рисунками от австралийского татуировщика Spiderdeath, белые рубашки, созданные вместе с южно-сахалинским магазином Oi-Oi store, и кеды, разработанные в сотрудничестве с Converse. На культовых хайтопах Chuck Taylor All-Star появился русскоязычный логотип марки, а также фирменные (очень естественные!) пауки-эмблемы.
Кроме того, в новой линейке есть удобные спортивные брюки, худи «для девочек» и скейтборд с надписью «Эх, Россия, сурово караешь». Большинство вещей скоро придет в Петербург, в магазин «Отдел» и Otdel Island на «Новой Голландии».
Фото: Ксения Макарова
Модели: Андрей Улита, Элина Кули, Кристина Майорова
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