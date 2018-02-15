Что нужно знать о первом магазине Victoria’s Secret в Петербурге?

Особое место в ассортименте марки занимает линия VS PINK, представляющая одежду для юных девушек: однотонные underwear-боди, яркие купальники, спортивные костюмы, толстовки и брюки на каждый день. Их на ежегодном фэшн-шоу Victoria’s Secret представляют кумиры миллениалов — Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид и Жозефин Скривер. Примерить точно такие же можно будет в будуарных кабинках флагмана в «Галерее».

Примерочные в Victoria’s Secret, можно сказать, смысловой центр всего пространства — именно здесь начинаются покупки. Чтобы найти свой идеальный бюстгальтер, каждой посетительнице предлагается первым делом пройти фирменную процедуру подбора и примерки, после чего девушка получает карточку «Ваш идеальный бюстгальтер», где обозначены размер и подходящие ей модели. Уже с этой карточкой покупательницы идут в зал, где выбирают цвет и дизайн отлично сидящих моделей.