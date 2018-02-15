Что нужно знать о первом магазине Victoria’s Secret в Петербурге?
Плакат об открытии первого магазина Victoria’s Secret дразнил петербурженок несколько месяцев. И вот дата названа — легендарный магазин сексуального белья открывается в полдень 23 февраля. В двухуровневом пространстве на 1-м этаже ТРЦ «Галерея» разместятся все линейки американского бренда.
Victoria’s Secret Lingerie
Здесь будет все, о чем вы давно мечтали, и больше. Культовые модели и коллекции Victoria’s Secret теперь можно будет приобрести в петербургском флагмане: волнующие и влекущие бюстгальтеры Very Sexy, неизменно популярные модели Bombshell, романтичные Dream Angels, демократичные и универсальные T-Shirt, а также идеальные бюстгальтеры на каждый день Body by Victoria. Вы найдете свой и уже не сможете променять его на другие марки!
Victoria Sport
На соседних полках с нижним бельем разместятся вещи для спорта и активного отдыха: легинсы, топы, свитшоты и удобные худи. Не пропустите новинку The Angel Max Sport Bra: он невероятно легкий, при этом гарантирует максимальную поддержку. В Петербург прибудут и остальные хиты Victoria Sport — бюстгальтеры для всех видов спорта с разными степенями поддержки. Они не сковывают движения, удобно сидят и подходят для любых тренировок, будь то воркаут в зале, боксерский поединок или утренняя пробежка по любимому парку.
Victoria’s Secret PINK
Особое место в ассортименте марки занимает линия VS PINK, представляющая одежду для юных девушек: однотонные underwear-боди, яркие купальники, спортивные костюмы, толстовки и брюки на каждый день. Их на ежегодном фэшн-шоу Victoria’s Secret представляют кумиры миллениалов — Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид и Жозефин Скривер. Примерить точно такие же можно будет в будуарных кабинках флагмана в «Галерее».
Примерочные в Victoria’s Secret, можно сказать, смысловой центр всего пространства — именно здесь начинаются покупки. Чтобы найти свой идеальный бюстгальтер, каждой посетительнице предлагается первым делом пройти фирменную процедуру подбора и примерки, после чего девушка получает карточку «Ваш идеальный бюстгальтер», где обозначены размер и подходящие ей модели. Уже с этой карточкой покупательницы идут в зал, где выбирают цвет и дизайн отлично сидящих моделей.
Кстати
С 16 по 22 февраля в «Галерее» в Южном Атриуме будет работать промозона Victoria’s Secret, где можно будет не только определить свой размер бюстгальтера, но и получить купон «Трусики до 1099 рублей в подарок при покупке бюстгальтера на сумму от 2599 рублей». Акция действует только для обладательниц данного купона с 23 по 25 февраля.
Victoria’s Secret Beauty
В зоне примерочных также можно ознакомиться с парфюмерными хитами марки. Не пропустите легендарный фруктово-цветочный Bombshell, свежий, искрящийся жизнерадостностью Love и кокетливый Tease. Все они доступны не только в традиционных форматах, но и в компактных роллерболах. Также в бьюти-линейку Victoria’s Secret входят декоративная косметика для губ (блески, помады и бальзамы), гели для душа, молочко для тела и бомбочки для ванны.
Каждый магазин Victoria’s Secret оформлен уникально. В петербургском изюминкой дизайна станет придуманная архитекторами винтовая лестница в центре зала. Цвета интерьера — серебряный, платиновый, золотой и, конечно, розовый.
Первых покупательниц ждет сумка Victoria’s Secret St. Petersburg, выпущенная лимитированным тиражом. Ее будут дарить при покупке на сумму от 3000 рублей. Так что поторопитесь в магазин!
Магазин Victoria’s Secret:
ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30/1
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