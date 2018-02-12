30 самых красивых комплектов нижнего белья — себе или в подарок

Предвкушая праздничный марафон, составили гид по новым (очень красивым!) коллекциям нижнего белья — от демократичного бренда Tezenis, кутюрного La Perla, петербургского Corporelle и прогрессивного Calvin Klein.

  • Intimissimi, бюстгальтер 2499 рублей, трусы 1399 рублей (Intimissimi)

  • Tezenis, бюстгальтер 1399 рублей, трусы 549 рублей (Tezenis)

  • Bordelle, бюстгальтер 9690 рублей, трусы 10 350 рублей (ДЛТ)

  • Emporio Armani, бюстгальтер 5100 рублей, трусы 2800 рублей (Babochka) 

  • Fleur of England, бюстгальтер 7691 рубль, трусы 7691 рубль (Farfetch)

Главная тенденция сегмента underwear — белье, которое не стыдно показать за пределами спальни. Поэтому бюстгальтеры все чаще напоминают кроп-топы, сочетающиеся не только с халатами, но и с джинсовками, пиджаками и клетчатыми рубашками. Популярности таким моделям добавляет еще один актуальный тренд на прозрачность, который сделал (почти) голую грудь главным акцентом всего повседневного образа. Заглядываем в гости к маркам Intimissimi, Fleur of England и Anine Bing и ищем широкие бра без косточек и с лифом, покрытым кружевом.

  • La Perla, боди 69 200 рублей (La Perla)

  • Calvin Klein, 11 400 рублей (Calvin Klein)

  • Dolce & Gabbana, топ 51 700 рублей, шорты 21 850 рублей (ДЛТ)

  • Tezenis, бюстгальтер 999 рублей, трусы 249 рублей (Tezenis)

  • Incanto, бюстгальтер 3990 рублей, трусы 3999 рублей (Incanto)

  • Anine Bing, бюстгальтер 6596 рублей, трусы 2599 рублей (Farfetch)

  • Petrushka, комплект 3490 рублей (vk.com/petrushkashop)

  • F3 Studio, бюстгальтер 3400 рублей, трусы 2200 рублей («Артмуза»)

  • Tommy Hilfiger, бюстгальтер 4490 рублей, трусы 2290 рублей (Tommy Hilfiger)

Консервативные бренды, как Emporio Armani и Incanto, не колеблются между сезонными тенденциями и делают комплекты для романтичных приватных встреч. Бюстгальтеры из полиэстера и эластана, сетчатые слипы с высокой талией, нежно-розовые кружевные боди — беспроигрышные варианты на каждый день (и ночь). А тем, кто в любой ситуации предпочитает спортивные минималистичные модели, стоит обратить внимание на коллекции Tommy Hilfiger и Calvin Klein. Первый выпустил два десятка брендированных лифчиков и мини-шорт, а второй оцифровал на ткань скриншоты «Поцелуя» Энди Уорхола.

  • Fleur of England, бюстгальтер 7601 рубль, трусы 7601 рубль (Farfetch)

  • Calvin Klein, бюстгальтер 7200 рублей, трусы 5500 рублей (Calvin Klein)

  • Corporelle, бюстгальтер 225 €, трусы 165 € (Corporelle)

  • Petrushka, комплект 3200 рублей (vk.com/petrushkashop)

  • La Perla, бюстгальтер 41 230 рублей, трусы 18 480 рублей (La Perla)

  • Petra, комплект 8000 рублей (Petra)

     

  • Incanto, бюстгальтер 2699 рублей, трусы 1599 рублей (Incanto)

  • Intimissimi, боди 4199 рублей (Intimissimi)

  • Calvin Klein, трусы 3499 рублей (Calvin Klein)

Конкуренцию в производстве красивейшего нижнего белья международным маркам составляют русские. Corporelle, лидер в направлении smart & sexy, шьет коллекции вручную, сознательно отказываясь от косточек и поролона в пользу тюля, лент и тонкого французского кружева. Petra, фаворит модели Даши Малыгиной, создает бра и стринги по мотивам итальянских каталогов и голливудских фильмов. А Petrushka, снявший в кампейне 61-летнюю Татьяну Неклюдову, доказывает, что их комплекты подходят не только девушкам, но и бабушкам.

  • F3 Studio, бюстгальтер 3650 рублей, трусы 1850 рублей («Артмуза»)

  • Oysho, боди со съемным наполнителем 3599 рублей (Oysho)

  • Petra, бюстгальтер 4800 рублей, трусы 3500 рублей (Petra)

  • Petra, бюстгальтер 4800 рублей, трусы 4000 рублей (Petra)

  • Tezenis, бюстгальтер 1399 рублей, трусы 499 рублей (Tezenis)

  • Oysho, бюстгальтер 1999 рублей, трусы 999 рублей (Oysho)

  • Morgan Lane, бюстгальтер 13 191 рубль, трусы 11 858 рублей (Farfetch)

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