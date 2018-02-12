30 самых красивых комплектов нижнего белья — себе или в подарок

Консервативные бренды, как Emporio Armani и Incanto, не колеблются между сезонными тенденциями и делают комплекты для романтичных приватных встреч. Бюстгальтеры из полиэстера и эластана, сетчатые слипы с высокой талией, нежно-розовые кружевные боди — беспроигрышные варианты на каждый день (и ночь). А тем, кто в любой ситуации предпочитает спортивные минималистичные модели, стоит обратить внимание на коллекции Tommy Hilfiger и Calvin Klein. Первый выпустил два десятка брендированных лифчиков и мини-шорт, а второй оцифровал на ткань скриншоты «Поцелуя» Энди Уорхола.