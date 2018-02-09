Арт-группа Doping-Pong выпустила куртку с символами Петербурга и образами «Новых декабристов»
Арт-группа Doping-Pong и омский бренд The Dostoevsky Jacket объединились для создания серии жакетов — с символами Петербурга и образом «Новых декабристов». Главный принт, который спрятан на подкладке куртки, повторяет картину «Où sont les Nouveaux Décembristes» («Где вы, русские декабристы?»), нарисованную Doping-Pong в 2009-м с целью напомнить молодежи о неудавшемся восстании русских аристократов.
Дмитрий Мишенин
художник, основатель арт-группы Doping-pong
«Мы не первый раз работаем с представителями уличной моды: в нулевые выпускали футболки с марками Richardson и Supreme. А теперь решили сделать что-то с отечественным брендом — так получилась серия бушлатов по мотивам истории декабристов. В свое время Достоевский принял в дар Евангелие от их жен, и именно тогда зародилась история, которая объединила всю страну (от Омска до Санкт-Петербурга) и разные эпохи (от 19 до 21 века)».
В коллаборацию Doping-Pong X The Dostoevsky Jacket вошли четыре куртки черного и серого оттенков — их спину украшает Медный всадник и «1825» — год Восстания декабристов. Дизайн жакета повторяет силуэт и элементы Levi’s Trucker, которая в прошлом году отпраздновала 50-летний юбилей. Купить переработанную отечественную версию можно на сайте dostoevsky-jacket.com за 15 000 рублей.
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Обложка, которую арт-группа Doping-Pong сделала для нашего апрельского номера в 2012 году
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