Арт-группа Doping-Pong выпустила куртку с символами Петербурга и образами «Новых декабристов»

художник, основатель арт-группы Doping-pong

«Мы не первый раз работаем с представителями уличной моды: в нулевые выпускали футболки с марками Richardson и Supreme. А теперь решили сделать что-то с отечественным брендом — так получилась серия бушлатов по мотивам истории декабристов. В свое время Достоевский принял в дар Евангелие от их жен, и именно тогда зародилась история, которая объединила всю страну (от Омска до Санкт-Петербурга) и разные эпохи (от 19 до 21 века)».