Художник Dolce & Gabbana распишет подарки ко Дню всех влюбленных

Главную акцию перед предстоящим Днем святого Валентина устроили в Dolce & Gabbana: художник бренда распишет кошельки, портмоне, кардхолдеры, папки для бумаг, чехлы для телефона и другие предметы из кожи. Сердечки, стрелы Амура, признание в любви и рисунки из специального каталога можно будет нанести с 10 по 14 февраля в ДЛТ при покупке нового аксессуара марки. 

 

Кроме того, 14 февраля все покупатели Dolce & Gabbana получат в подарок живые розы, на которых художник изобразит инициалы потенциального адресата.

 

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Автор: Алина Малютина
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Места: ДЛТ
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