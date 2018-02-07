Художник Dolce & Gabbana распишет подарки ко Дню всех влюбленных

Главную акцию перед предстоящим Днем святого Валентина устроили в Dolce & Gabbana: художник бренда распишет кошельки, портмоне, кардхолдеры, папки для бумаг, чехлы для телефона и другие предметы из кожи. Сердечки, стрелы Амура, признание в любви и рисунки из специального каталога можно будет нанести с 10 по 14 февраля в ДЛТ при покупке нового аксессуара марки.