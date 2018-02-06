IKEA выпустила коллекцию со стилистом Мадонны и Леди Гаги

IKEA продолжает сотрудничать с миром моды: после выпуска русско-персидского ковра вместе с Off-White, мебельный бренд объединился с художником по костюмам и стилистом Беа Окерлунд. Девушка, которую можно благодарить (или винить) за эксцентричные образы Мадонны и Леди Гаги, сделала 29 предметов интерьера — и они напоминают мебель из компьютерной игры The Sims и антураж мультипликационных фильмов Тима Бертона.