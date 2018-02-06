IKEA выпустила коллекцию со стилистом Мадонны и Леди Гаги
IKEA продолжает сотрудничать с миром моды: после выпуска русско-персидского ковра вместе с Off-White, мебельный бренд объединился с художником по костюмам и стилистом Беа Окерлунд. Девушка, которую можно благодарить (или винить) за эксцентричные образы Мадонны и Леди Гаги, сделала 29 предметов интерьера — и они напоминают мебель из компьютерной игры The Sims и антураж мультипликационных фильмов Тима Бертона.
В коллекцию «Омедельбар», которая поступит в продажу в марте, вошли прозрачные аквариумы-цилиндры, постельное белье с сюрреалистичным портретом, красные подушки-губы, золотые рейлы для одежды, абажуры с бахромой в стиле 20-х и часы Белого Кролика из «Алисы в стране чудес».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.