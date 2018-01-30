Prada выпустили кампейн по мотивам комиксов
Плюс один к списку лучших кампейнов сезона: на сайте Prada появилось промо к весенне-летней коллекции. Оно продолжает тему комиксов, впервые заданную на прошлогоднем показе бренда: платья, юбки, сумки и мужские костюмы расписали десять иллюстраторов с разных концов света — Джун Тарп Милс, Бриджид Элво, Жоэль Джонс, Стеллар Лейн, Джулиана Мальдини, Наталья Аспеси, Эмма Риос, Трина Роббинс, Фиона Стэплз и Нацумэ Оно.
Рекламная кампания называется «Real Life Comix» и показывает новые вещи (в том числе серьги-телефоны, футуристичные гольфы, платья свободного кроя и сумки с супергероями) на моделях лос-анджелесского стритстайла. Автором женской и мужской съемок стал Вилли Вандерперре, который недавно сфотографировал семьи Кардашьян-Дженнер, Кроуфорд-Гербер и Ноулз для Calvin Klein Underwear.
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