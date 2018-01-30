Prada выпустили кампейн по мотивам комиксов

Рекламная кампания называется «Real Life Comix» и показывает новые вещи (в том числе серьги-телефоны, футуристичные гольфы, платья свободного кроя и сумки с супергероями) на моделях лос-анджелесского стритстайла. Автором женской и мужской съемок стал Вилли Вандерперре, который недавно сфотографировал семьи Кардашьян-Дженнер, Кроуфорд-Гербер и Ноулз для Calvin Klein Underwear.