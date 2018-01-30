Байкерские перчатки и мотокуртки в четвертой (последней) коллекции Tommy Hilfiger и Джиджи Хадид

Tommy Hilfiger показал лукбук четвертой коллаборации с Джиджи Хадид. На этот раз она посвящена мотогонкам: дуэт американского дизайнера и предводительницы миллениалов вылился в спортивные экстремальные образы, которые (уверены!) продадутся быстрее заезда Валентино Росси. Шелковый бомбер с эмблемой команды Томми + Джиджи, шейные платок в виде гоночного флага, олимпийка с капюшоном-козырьком, кроп-топ из мягкого неопрена и сумка, в которую поместится даже мотоциклетный шлем, поступят в продажу вскоре после сезонного показа бренда — он состоится в Милане 25 февраля.