Пальто как у Елизаветы II и непромокаемые тренчи в новой коллекции osome2some

Бренд из Петербурга osome2some выпустил красно-розово-бежевую коллекцию на весну. В отличие от предыдущей, с плюшевыми горчичными шубами и архитектурным оверсайз-кроем, эта — приталенная и нежная, с референсами к гардеробам Елизаветы II и Одри Хепберн (классический бежевый тренч — точь-в-точь как был на актрисе в фильме «Завтрак у Тиффани»). Костюмы в мелкую клетку, пальто с объемными защипами, юбки со складками-галифе и комбинезоны с широкими брюками сочетаются с необходимыми в марте «вездеходами» и летними босоножками, надетыми на гольфы или носки.