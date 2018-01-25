Дискобол, виниловая кожа и три сумки в одной — бренд Arny Praht показал новую коллекцию

Аксессуарный бренд Arny Praht, полностью локализовавший производство в Петербурге, выпустил новую весенне-летнюю коллекцию. В ней — мужские рюкзаки, в которых «можно уместить полжизни», бельбеги-таблетки, ярко-красные почтальонки и сразу три сумки в одной. Архитектурная Tilia с большим боковым карманом «распадается» на строгий офисный тоут и вечерний клатч, если открепить отделение от ручки. А рубиновый шоппер из эко-кожи подходит к абсолютно любому луку, несмотря на свой стейтмент-цвет.