Французский сад и звезды моделинга в новом кутюрном показе Chanel
Никаких водопадов, гипермаркетов и запусков ракеты — на этот раз Карл Лагерфельд ограничился скромным садиком и фонтаном в центре парижского Гран-Пале. Сами комплекты с кутюрного показа Chanel тоже были консервативны (особенно если сравнивать с прошлогодними пластиковыми шляпами и плащами-непромокайками), а единственным новшеством первой части шоу были облегающие черные сапоги, в которых, кажется, теперь можно выходить на красную дорожку «Оскара».
Твидовые костюмы, актуальные в любой сезон начиная с 1920-х, сменились блестящими платьями, юбками с кринолином, ретро-костюмами ярких оттенков и ботинками в стразах — это самая интересная часть перфоманса, которая показывает будущие луки с киноцеремоний и мудборд дизайнера. В качестве новых референсов Лагерфельда — красота французских оранжерей и образ девушки-цветка, противопоставленный нормкору, оверсайзу и фем-тенденциям.
Завершился показ Chanel вереницей звезд моделинга (включая сестер Павловых, Крис Грикайте и Кайю Гербер), а также свадебным выходом вместе с племянником дизайнера Хадсоном Кронингом. Мальчик разбрасывал лепестки роз перед wedding-нарядом — строгим белоснежным костюмом с перьевой накидкой и шлейфом.
Фото: vogue.com
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