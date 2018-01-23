Французский сад и звезды моделинга в новом кутюрном показе Chanel

Никаких водопадов, гипермаркетов и запусков ракеты — на этот раз Карл Лагерфельд ограничился скромным садиком и фонтаном в центре парижского Гран-Пале. Сами комплекты с кутюрного показа Chanel тоже были консервативны (особенно если сравнивать с прошлогодними пластиковыми шляпами и плащами-непромокайками), а единственным новшеством первой части шоу были облегающие черные сапоги, в которых, кажется, теперь можно выходить на красную дорожку «Оскара».