В Европе будут досматривать модников в дорогих вещах

Термин «Полиция моды» — больше не шутка. В Роттердаме планируют останавливать людей в люксовой одежде: если полицейские обнаружат, что вещи не соответствуют вашим доходам, их конфискуют. Офицеры будут детально допрашивать, где и при каких обстоятельствах вы купили сумку Gucci Marmont или куртку J.W. Anderson, — это, по мнению газеты De Telegraaf, первый шаг по борьбе с воровством в Европе.