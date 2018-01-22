Клан Кардашьян-Дженнер снялся в новой рекламной кампании Calvin Klein
Сестры Кардашьян-Дженнер — Ким, Кортни, Хлое, Кайли и Кендалл — стали лицами новой рекламной кампании Calvin Klein. Звезды прайм-тайма снялись в брендированном белье и джинсовых комплектах — фотография авторства Вилли Вандерперре за час набрала 100 тысяч лайков в официальном аккаунте марки.
Ранее в рекламной серии #MyCalvins, снятой в тех же кантри-локациях, появились дети Синди Кроуфорд — Кайя и Пресли Гербер, а также Соланж Ноулз и A$AP Rocky.
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