Платье-РПЦ и анатомические шорты: «Эрарта» откроет выставку «Носимого искусства»
Одна из самых ожидаемых фэшн-выставок Петербурга — «Это ВАУ! Мода от World Of Wearable Art», которую «Эрарта» откроет в октябре этого года. На ней будут собраны фантастические костюмы с международного конкурса «Носимого искусства», по сложности превосходящие работы Alexander McQueen, Comme des Garcons, Gareth Pugh и Iris Van Herpen.
К примеру, финалистами прошлого «World Of Wearable Art» в Новой Зеландии стали кутюрный скафандр, анатомические шорты, платье-РПЦ и «дикобразный» комбез. Их дизайнеры получили возможность сделать костюмы для Цирка Дю Солей и денежный приз, покрывающий расходы на творения, — их можно назвать самыми дорогими нарядами на планете.
Когда: 6 октября 2018 — 3 февраля 2019
Где: Музей «Эрарта»
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