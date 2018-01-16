Платье-РПЦ и анатомические шорты: «Эрарта» откроет выставку «Носимого искусства»

Одна из самых ожидаемых фэшн-выставок Петербурга — «Это ВАУ! Мода от World Of Wearable Art», которую «Эрарта» откроет в октябре этого года. На ней будут собраны фантастические костюмы с международного конкурса «Носимого искусства», по сложности превосходящие работы Alexander McQueen, Comme des Garcons, Gareth Pugh и Iris Van Herpen.