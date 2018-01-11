«Лучший пацан в стае»: в сети предлагают новые версии скандальных толстовок H&M

История со скандалом вокруг бренда H&M и чернокожего мальчика, который прорекламировал худи «Самая крутая обезьянка в джунглях», обросла мемами. Юмористичный проект «Ноль ТВ», который высмеивает сериалы и телепередачи, выпустил свою версию зеленых толстовок — с надписями «Все обезьяны равны», «Лучший пацан в стае» и «Ничем не примечательная обезьяна». Инициаторы проекта уверены, что эти принты уж точно никого не обидят.