Что купить на зимней распродаже: 30 практичных и стильных находок
Праздники еще не закончились — ДЛТ объявил распродажу осенне-зимних коллекций. Замшевые куртки, утепленные пуховики, вездеходы на рифленой подошве и другие самые модные вещи уходящего сезона теперь можно приобрести со значительной скидкой. Мы провели фэшн-рейд по универмагу и рассказываем, на что действительно стоит потратить деньги.
Свитеры, джемперы и кардиганы
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Acne Studios, 19 650 рублей (вместо 28 050 рублей)
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Джемпер из Булонского леса, нарочито рваный свитер и гипнотический кардиган от дизайнера Дриса Ван Нотена теперь можно купить на 30% дешевле. Отличная возможность не мучиться с выбором, а забрать сразу все понравившиеся (и очень теплые) вещи.
Платья
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Acne Studios, 68 550 рублей (вместо 97 900 рублей)
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Кто сказал, что красивое платье нужно только на Новый год и День рождения? Зимний сейл предлагает купить по наряду на каждый из грядущих праздников: усыпанное сердечками REDValentino — к 14 февраля, космическое Dolce & Gabbana — к Дню защитника Отечества, а романтичное Acne Studios в пионах и розах — к 8 марта.
Верхняя одежда
Если вы ждали подходящий момент, чтобы приобрести вещи из наших подборок — например, шубу с орденами Stella Jean или деконструированное пальто Balenciaga, — он наступил: верхняя одежда стоит на пару десятков тысяч дешевле. На сэкономленные деньги можно купить колготки кислотного цвета и кожаные перчатки — чтобы до конца быть похожей на героиню модных лукбуков.
Джинсы и брюки
Дорогие качественные брюки — лучшая инвестиция в пятилетку. Они не снашиваются, не садятся после стирки и не теряют тенденциозности. Даже если они расписаны граффити (не хуже стены Виктора Цоя) и леопардовыми котами.
Сумки
Тенденция сочетать в одном луке несколько сумок, по-видимому, пошла от распродаж. Ведь как уйти из универмага без контрастной Coccinelle, Stella McCartney со звездной россыпью и Dolce & Gabbana с цветами как на полотнах Коровина?
Обувь
Мы не любим покупать сезонную обувь заранее, но от красных ценников на зеленые каблуки устоять не смогли. На зиму берем кожаные полусапожки от Sergio Rossi, весной гуляем в бархатных черевичках от Dries Van Noten, летом надеваем царские балетки от No.21, а осенью выбираем практичные ботильоны Vetements.
ДЛТ:
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