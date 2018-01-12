Что купить на зимней распродаже: 30 практичных и стильных находок

Кто сказал, что красивое платье нужно только на Новый год и День рождения? Зимний сейл предлагает купить по наряду на каждый из грядущих праздников: усыпанное сердечками REDValentino — к 14 февраля, космическое Dolce & Gabbana — к Дню защитника Отечества, а романтичное Acne Studios в пионах и розах — к 8 марта.

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