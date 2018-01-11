Маленькое черное платье, туфли как у Жаклин Кеннеди и другие вещи Celine в ДЛТ
В Петербург приехали вещи из предпоследней коллекции Фиби Файло для Celine — resort 2018. В конце прошлого года было объявлено, что дизайнер покидает пост креативного директора марки после 10 лет работы — за это время Фиби создала культ минималистичной одежды для повседневности и вечерних мероприятий. Последней работой девушки станет осенняя коллекция 2018 года — ее Файло покажет на Неделе моды в Париже в марте. А пока выстраиваемся в очередь за новинками Celine: удлиненными рубашками, «халатными» платьями, идеальными брюками для офиса, сумками-футлярами и туфлями «kitten heels», которые обожала Жаклин Кеннеди.
Одежда, обувь и сумки, которые заполонили инстаграмы французских героинь стрит-стайла уже продаются в ДЛТ. Коллекция будет пополнятся до наступления весенне-летнего сезона.
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