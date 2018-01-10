UNIQLO выпустит коллекцию с финской маркой Marimekko
Один из ведущих брендов базовой одежды UNIQLO решил добавить красок в аскетичные коллекции. Он анонсировал коллаборацию с финской маркой Marimekko, известной футболками и платьями с цветочными (иногда даже гипнотическими) принтами. Рисунки для вещей из совместной коллекции разработала иллюстратор из Хельсинки Майя Луекари: топы, кюлоты и сумки-шопперы поступят в продажу 29 марта.
Приедет ли одежда UNIQLO X Marimekko в Россию, пока неизвестно. Но ее точно можно будет приобрести через интернет-магазины японской и финской марок по ценам от 13,5 до 36 долларов.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.