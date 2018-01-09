Фэшн-перестройка и японский футуризм — DOKUCHAEVA опубликовала лукбук новой коллекции

Мужские шелковые костюмы, ярко-желтые комбинезоны, халаты-кимоно, шубы из эко-меха, позолоченные кафтаны, лоферы ручной работы и летний шелковый пуховик, который сама Настя советует обязательно забрать к себе в гардероб, уже продаются на сайте марки и в магазинах Contemporary Fashion в Нижнем Новгороде, Dream Closet в Баку и WinWay в Сочи. Совсем скоро вещи приедут в новый шоу-рум DOKUCHAEVA в Москве, на Столешниковом переулке, 11.