Виш-лист редакции «Собака.ru»: 35 подарков, которые мы сложили под елочку

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«Приму в дар книгу Михаила Зыгаря "Империя должна умереть" — потому что именно так и нужно рассказывать историю: через живые истории людей — особенно когда речь идет о русских революциях. До сих пор не могу простить школьных авторов учебника Данилова и Косулину: их академичный язык вызывал адскую тоску и глубокий сон после первого же параграфа.

Мне жизненно необходим фотоаппарат OneStep 2 (Polaroid Originals). В сентябре вышла реплика самой известной модели Polaroid 1977 года с USB-зарядкой и индикатором оставшейся пленки. В онлайне камера стоит около $100 и еще 16 — за пленку, а моментальные снимки — такие, как делали в детстве, собравшись всей семьей за новогодним столом».