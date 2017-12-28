Виш-лист редакции «Собака.ru»: 35 подарков, которые мы сложили под елочку
Дорогая редакция «Собака.ru» сложила под новогоднюю ель подарки: ренессансные туфли Gucci, красный костюм для танцев под The Doors, планнер Moleskine и «детский» чемодан с Дартом Вейдером. Все для себя, любимых!
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Polaroid с USB-зарядкой
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Наушники AirPods, 11 900 руб.
Михаил Стацюк
Главный редактор сайта sobaka.ru
«Приму в дар книгу Михаила Зыгаря "Империя должна умереть" — потому что именно так и нужно рассказывать историю: через живые истории людей — особенно когда речь идет о русских революциях. До сих пор не могу простить школьных авторов учебника Данилова и Косулину: их академичный язык вызывал адскую тоску и глубокий сон после первого же параграфа.
Мне жизненно необходим фотоаппарат OneStep 2 (Polaroid Originals). В сентябре вышла реплика самой известной модели Polaroid 1977 года с USB-зарядкой и индикатором оставшейся пленки. В онлайне камера стоит около $100 и еще 16 — за пленку, а моментальные снимки — такие, как делали в детстве, собравшись всей семьей за новогодним столом».
Ксения Гощицкая
Директор отдела моды и искусства
«Хочу обнаружить под елкой классический Le Smoking, бархатное мини-платье и клатч с монограммой — все Saint Laurent. Ой, Дед Мороз, а что, нужно было что-то одно?!
Хочу абонемент на все лекции Натальи Бродской в лекторий Государственного Эрмитажа. Да, а еще вот такое роскошное издание "Иллюстрированная история оккультных наук, волшебства и магии" Кристофера Делла, если можно, пожалуйста!»
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Переноска Louis Vuitton
Виталий Котов
Редактор. Главное
«Моему юному другу породы цвергпинчер, которому скоро исполнится шесть месяцев, пора уже начать путешествовать по миру — ему очень пригодилась бы для комфортного тревелинга сумка Louis Vuitton. И цена праздничная — 152 000 рублей.
Когда я впервые побывал в Англии, наибольшее впечатление на меня произвел не безусловно лучший город земли Лондон с его Биг-Беном, Корнишоном Нормана Фостера и Кенсингтонскими садами, а Бленхейм, родовое поместье герцогов Мальборо в Оксфордшире, в котором родился Уинстон Черчилль. Отличное пособие по родовым гнездам британской аристократии "Англия. Сады и поместья" погружает в мир, созданный Иниго Джонсом и Робертом Адамом по заветам Палладио "для торжества и величия". Его автор Хью Монтгомери-Мэссингберд, ведущий рубрики "Наследие" в Daily Telegraph, подробно рассказывает в переведенной на русский язык книге ценой 6180 рублей обо всем том, что нам дорого по "Аббатству Даунтон", "Возвращению в Брайдсхед" и "Гарри Поттеру"».
Алина Малютина
Редактор. Мода
«Вместе с "Бутылкой" на Новой Голландии открылся книжный магазин Garage — мини-копия того, что есть в московском Музее современного искусства. Отдельная полка букшопа посвящена коллекционным биографиям Диора, Маккуина и Баленсиаги. Мечтаю собрать все!
Леся Шиповская из Nebo сделала лучшую стейтмент-вещь сезона — моносерьги по мотивам "Маленького принца" Сент-Экзюпери. Буду носить с ярким теплым свитером и шелковой косынкой».
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Велосипед Pinarello Dogma f10 xlight
Игорь Можейко
Арт-директор
«В этом году окончательно осознал, что мой любимый предмет из материального мира — велосипед. А любимый язык — итальянский. А в новом карбоновом Pinarello все это волшебным образом соединилось.
Не знаю, как Дед Мороз относится к Тибету, но надеюсь, что хорошо, ведь там все время холодно. Поэтому мне, пожалуйста, билетик до Катманду. А дальше я уже пешком».
Жанна Галай
Фоторедактор
«Мечтаю о проигрывателе для виниловых пластинок — сами пластинки у меня уже есть, стол под него я приготовила. А еще мне никак не обойтись без красного брючного костюма Ianis Chamalidy: на "Щелкунчика" в Мариинский театр — а потом плясать под The Doors вокруг проигрывателя».
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Брошь «Страдающее Средневековье»
Алена Анисимова
Старший редактор. Город
«В петербургском издательстве "Бумкнига" выходит много авторских графических романов удивительной красоты. Мой фаворит — комикс о воспитании чувств "Пять тысяч километров в секунду" Мануэле Фьора.
Львы, орлы, куропатки, вернее — единороги, тритоны, мантикоры — брошки из коллаборации паблика «Страдающее Средневековье» и книжного магазина "Подписные издания" — так и просятся на лацкан блестящего новогоднего жакета (как напоминание о бренности земных радостей, конечно)».
Кристина Шибаева
Продюсер
«Я, конечно, тот еще ботаник — ни одно растение в моем доме не прижилось. Хорошо, что в Галерею дизайна / bulthaup завезли из Голландии искусственные разноцветные джунгли Pols Potten, надо брать!
"Я не могу-у-у жить без не-е-е", — напеваю вместо "В лесу родилась елочка". Надеюсь, это сработает и в январе я буду форсить с вельветовой Prada».
Ксения Морозова
SMM-менеджер
«Мода на мерч — моя большая радость, потому что теперь можно одновременно и стильно выглядеть, и демонстрировать всем свой удивительный музыкальный вкус, и поддерживать любимые группы финансово. А когда это еще и подарок, то приятнее вдвойне: оказывается, ваши друзья даже запоминают имена музыкантов, про которых вы им рассказываете. Я бы, например, была счастлива найти под елкой футболку певицы Mitski.
В планах издательства Ad Marginem до конца года много интересного, но самая долгожданная новинка для меня — "Одинокий город" Оливии Лэнг. Это опыт исследования незнакомого и чужого города (в данном случае — Нью-Йорка) через искусство, а заодно изучение природы отчуждения человека в мегаполисе».
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Wooden Dolls, Alexander Girard
Полина Хвостова
Дизайнер
«Порадую себя переизданной книгой "Наука приготовления и искусство поглощения пищи" Пеллегрино Артузи. Когда еще заняться кулинарией, как не в новогодние праздники? А еще мечтаю о деревянных фигурках, спроектированных архитектором Александром Жираром еще в начале 1950-х, из магазина Live in Design на Новой Голландии».
Алла Шарандина
Редактор. Красота
«Как дисциплинированный человек, я расписываю планы на каждый день в органайзере Moleskine. И только в этом году, кажется, его обложка будет соответствовать качеству моей самодисциплины.
Когда коллекционная свеча догорит, перестав дымиться индийским ладаном и хрустеть имбирным печеньем, останется ее стаканчик. С намеком, что Diptyque не просто же так рифмуется с Lalique!
Тени Chantecaille называются Protect the Wolves. Поэтому тыкать волкам в морду кисточкой, конечно, рука не поднимется. Но смотреть им в глаза можно вечность».
Саша Карпова
Редактор. Светская хроника
«В объекте "Мира течение" художника Дениса Патракеева, который выставлялся вместе с Яном Фабром, есть соль. Не только философская, но и каменная, так что произведение искусства способно прямо-таки spice up your life!
Почувствовать себя в Стране чудес можно, просто опустившись в кресло Getsuen японского дизайнера Масанори Умеда: оно с легкостью доказывает тот факт, что лучшие путешествия мы совершаем не покидая собственной комнаты».
Настя Павленкова
Редактор. Еда
«С Нового года я снова пущусь в путь — чтобы подготовить вторую часть эпического материала "Что где есть в России": в июльском номере мы расскажем о ресторанах, продуктах и рынках в тех городах страны, где издается журнал "Собака.ru". Так что Самара и Минеральные Воды, Красноярск и Казань — ожидайте. В восхитительных аэропортах вроде Стригино и Толмачево я хочу искать приключений под протекцией чемоданов линии Samsonite Star Wars Ultimate. Можно сколько угодно хихикать над тем, что они из детской коллекции для мальчиков, но помните: при вполне взрослом объеме (и на борт можно, и на уик-энд вещей хватит) он еще и стоит дешевле. Это если забыть о его выдающейся художественной ценности.
2017-й же запомнится волнительным — год столетия революции все-таки. Если вы каждый день не следили за сетевым проектом "1917", где в формате фейсбучной ленты показывают, что, например, Зинаида Гиппиус думала о вышедших на Дворцовую матросах в это время век назад, — почитайте постфактум. Так что в 2018 год на память хочется унести что-нибудь имперское — вроде колец-корон Dzhanelli Jewellery из коллекции Soviet Memories.
Не забывайте, что для любой непонятной подарочной ситуации есть сайт «Пользуясь случаем» — sluchaem.ru: там можно создать свое событие и составить виш-лист — из симпатичных вам благотворительных фондов».
Виктория Пятыгина
Редакционный директор
«Подарочный сертификат в клуб La Boca — оттачивать мастерство аргентинского танго у лучших в городе маэстро: призера мундиаля Марии Мариновой, чемпионов Европы Максима и Натальи Лучко, чемпиона Китая (!) Алексея Мироненко — или даже у самого Андрея Панферова, легендарного пятикратного финалиста чемпионата мира.
Слоты на самые интересные заплывы — межконтинентальный заплыв через Босфор в Стамбуле, "Побег Монте-Кристо" в Марселе и финал серии Oceanman в испанском Бенидорме. А чтобы чувствовать себя там гордой русалкой, а не чахлой корюшкой, мне нужен абонемент на спецпроект "Я плыву в крутое лето" в школе I Love Swimming. Уже надела ласты и шапочку и жду начала тренировок».
Ольга Угарова
Редактор. Шейкер
«В новом году планирую начать крутить фуэте на пальцах. В школу Матильды Шнуровой "Айседора" я хожу уже два года, и скоро мне на сцену, а "пальцы" на сленге означают пуанты. Поэтому мне срочно нужна пара Grishko 35-го размера с красными атласными лентами.
В комплект мне подойдет желтая шуба с капюшоном Faith Connexion. Ее можно будет надеть прямо на балетную форму, когда бежишь в магазин за кефиром в перерыве между экзерсисами, уроками body ballet и растяжкой».
Ася Алисултанова
Редактор. Новости
«Как только я узнала, что в Главном штабе открылся Эрмитажный магазин с альбомами и сувенирами из лучших музеев мира, то сразу вспомнила про свой виш-лист. В этом году попрошу Дедушку Мороза положить под елку альбом издательства Taschen с полным собранием работ моего любимого Иеронимуса Босха. Так что очень надеюсь, что моя коллекция наконец пополнится фантасмагориями знаменитого голландца. А чтобы самой почувствовать себя немного художником, вдогонку закажу набор для арабской каллиграфии — с золотой краской и профессиональным пером».
Анна Ломачинская
Выпускающий редактор
«Я собираю анималистические скульптуры Ломоносовского фарфорового завода, поэтому была бы чрезвычайно рада пополнению своей коллекции очередным интересным экземпляром — например, статуэткой левретки. Вторым желанным подарком стал бы альбом The Art of Pin-Up Дайан Хэнсон — в книге собраны жанровые рисунки, иллюстрации и наброски за период с 1920 по 1970 год».
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